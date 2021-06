Martin Jakubec: Môj kritický pohľad na veci je známy

Kontroverzný? Drzý? Odvážny? Priamy? V dobe, keď sa človek túži verejne vyjadriť a má na to plné právo, pokiaľ dodržiava zásady slušného správania, prečo nie? Videá Martina Jakubca sa v poslednej dobe venujú intenzívne kritike.

Martin Jakubec (MJ)

Schladzujem sa doma. Nechodím na nejaké „masofky“, kde je veľa ľudí. Maximálne v rámci výletu alebo dovolenky do Chorvátska, kde chodím každý rok. Vždy si nájdem nejakú zátoku, nejaký maličký ostrov, kde si prenajmem čln alebo loďku a idem si tam omočiť nohy. Aj do mora sa hodím a potom pekne chládok.

Viažu sa mi spomienky na veľké výstavisko, ešte by som povedal z čias toho najlepšieho obdobia, čo boli 90-te roky aj z pohľadu účasti na akciách, aj organizácie. 90-te roky boli doslova klenotom a v tomto období som chodieval aj do Nitry. Či na výstavu nábytku, či strojársky alebo automobilový veľtrh. Veľmi rád na Nitru spomínam. Vždy keď sa povie Agrokomplex, predstavím si ju. Spomienky mám pekné.

Hudba je život a zároveň liekom. Dodáva mi pocit spokojnosti, eufórie a dobrej nálady. Moje roky, na ktorých som vyrastal, sú 60-70-80te. Som ročník 83 a odmalička som počúval túto muziku. Fascinuje ma žáner country/americké country, 70te roky ako Abba, BoneyM, BeeGees, Beach Boys. V 90-tych rokoch Michael Jackson, pre mňa absolútne jednička. Zo žien Whitney Houston, Celine Dion. A tam a to tým miléniom skončilo, pretože odvtedy mám pocit, že legendy, hviezdy a velikáni už nevychádzali. Je to dokopy 40 rokov aktívnej scény a po roku 2000 považujem hudbu za nekvalitnú.

Mám široké spektrum fanúšikov, na scéne som už 17 rokov. Fanúšikov by som rozdelil do kategórií. S Mariánom Čurkom tvoríme pesničky pre deti. Potom oslovujem teenagerov na diskotékach a kluboch, kde robím techno dance. Potom značná miera sú kategória „šlágristi“, ľudia okolo 50-60 rokov, ktorí majú radi evegreeny. Tam mám aj najsilnejšiu základňu fanúšikov. Samozrejme pamätníci-seniori, pre ktorých tvorím nábožné piesne s duchovnou tematikou pri rôznych príležitostiach: omše, odpusty, kalvárie…

Mám teda široký záber, od detí, cez mládež, až po šlágristov a seniorov.

Ak by som mal byť úprimný, tak obdobie pandémie na nemotivovalo tvoriť, pretože som nemal ani silu, ani energiu. Online priestor som zapĺňal v roku 2020 iba jednou novinkou, teraz v roku 2021 dve hudobné novinky. Ešte necítim tú správnu atmosféru vo vzduchu, že sa oplatí svoju energiu dávať do tvorby. Ten správny čas pre mňa momentálne nie je. Zaoberám sa inými vecami ako sú analytické veci, hodnotiace úsudky, politické analýzy a to, čo pramení aj z mojej odbornej profesie = mediálneho politického experta a komentátora. Tomuto sa venujem naplno.

Božanka sa má normálne. Oslávila 71.narodeniny. Je trošku v ústraní, keďže akcie a vystúpenia nie sú. Čiže ten rok a pol pre nás umelcov bol náročný, nakoľko sme sa nestretávali s ľuďmi a nestretávali sme sa ani ako kolegovia navzájom. Vzťah medzi nami je dobrý a keď bude možnosť, veľmi radi prídeme spoločne ako dvojica urobiť dobrú zábavu.

Hudba nikdy nebola môj hlavný zdroj príjmu. Kto ma pozná, vie, že mám vyštudovaný politický marketing a mediálnu komunikáciu. Venujem sa médiám od základných foriem nástrojov až po ťažiskové koncepcie, prípravou stratégie a koncepcie pre firmy, pre politické strany a mediálne kampane. Okrem toho mám aj druhú firmu, ktorá sa venuje závlahám a zelenej energii. Okrajovo sa venujem nehnuteľnostiam, predaju a prenájmu. V USA aktuálne rozbieham jednu svoju podnikateľskú aktivitu.

Milujem orieškovú, punčovú a citrónovú.

Keby si si mal vybrať miesto na odpočinok na dôchodku, kde by to malo byť?

Sú to dve miesta, kde sa budem uberať vo vyššom veku. Určite plánujem kúpiť dom alebo apartmán v Chorvátsku, keďže aj moja hudba ma prvky balkánu a dalmácie. To si predstavujem ako letné sídlo. Čo sa týka bývania natrvalo, zvažujem vidiek, úplne na samote pri lese. Veľký dom so záhradou a krásnou atmosférou, kde bude dostatok energie na meditáciu. Nemusí to byť práve na Slovensku, ale kľudne v Rakúsku či Maďarsku. Rád by som sa vracal aj do Kalifornie, ktorá je ideálna na dôchodkový život. Tento svet ma vždy lákal.

Moje osobné hodnotiace úsudky a presvedčenia, kritický pohľad na veci je známy. Dlhodobo sa venujem tejto téme, mám prehľad, komentujem spoločenské dianie na Slovensku. Naozaj vo väčšine prípadov sú to ľudia, ktorí sú v politike čistým omylom a škodia Slovenskej republike. Tí, ktorí sú podľa môjho názoru hanbou tejto krajiny, sú: Igor Matovič, Jaroslav Naď, Zuzana Čaputová, Heger. Koho akceptujem v súčasnej politike, tak jednoznačne vyzdvihujem Roberta Fica ako štátnika a politika s jasným politickým presvedčením. Má moje sympatie, za ktoré sa nehanbím.

Martin Jakubec patrí k najväčším kritikom súčasnej vlády. (MJ)

V politike som aktívny už od roku 2005 v Úrade pre rozvoj Slovenskej republiky ako aj v iných hospodárskych organizáciách, podporoval som rôzne mládežnícke organizácie a občianske združenia. Angažoval som sa aj v prezidentskej kampani Ivana Gašparoviča. Taktiež som bol členom politickej strany Hnutie za demokraciu. Potom som politiku opustil a venoval som sa šoubiznisu. Moje politické presvedčenia a názory ma priťahujú späť k politike. Do strany zrejme vstupovať nebudem a ani nemienim zakladať politickú stranu, čo by len trieštilo sily. Čo by som zmenil? Určite by som znížil všetky platy politikov, od poslancov, ministrov až po prezidenta. Tie platy sú nekresťanské. Navrhujem priemernú mesačnú mzdu a možno 25% navyše ako príplatok za výkon politickej funkcie. Ohraničil by som výšku platu do max. 3,5 tisíc eur, čo je kvázi manažérsky plat. Aby nešli do politiky kvôli platom, ale aby boli doslova otroci svojich voličov.

Všetkých Nitranov pozdravujem a želám pokojné leto. Želám vám krásne, čisté mesto, čisté myšlienky, správny úsudok, triezve rozmýšľanie a rozhodovanie. Bojujte spolu so mnou za Slovensko. Otváram vám oči. Touto cestou sa môžete spolu so mnou vydať, ak navštívite môj youtube kanál. Budem rád, ak podporíte moje myšlienky a moje smerovanie. Želám veľa zdravíčka a do skorého videnia niekedy v Nitre.

Pripravila a pýtala sa Brigita Tarinová pre https://www.nitranoviny.sk/martin-jakubec-moj-kriticky-pohlad-na-veci-je-znamy/

foto: MJ